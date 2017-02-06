Победа белорусов в серии Кубка Дэвиса

6 Февраля 2017 07:02

Мужская сборная Беларуси по теннису во втором круге евро-африканской группы Кубка Дэвиса. В фантастических по накалу матчах с румынами в Минске наши спортсмены победили со счетом 3:2. Решающий матч выиграл Егор Герасимов. Что ждет команду дальше - у капитана белорусской сборной Владимира Волчкова узнала Елена Горельчик.

Внешне спокойный, серьезный и сосредоточенный. На лице Егора Герасимова нет ни одной эмоции, даже вот в этот момент, когда на тяжелейшем тайбрейке он берет первый сет решающего матча всей встречи Беларусь - Румыния.

Часом ранее Мариус Копил, игравший третий день подряд, вытащил сборную Румынии, переиграв Илью Ивашко и сравняв счет в матчевой встрече 2:2. Егор Герасимов за ходом этого поединка следил в раздевалке, настраивался психологически, чтобы не давил груз ответственности - отвлекался на разговоры.

В перерывах между геймами зал не стихает. Болельщики скандировали "Егор!" и "Беларусь!", пели песни. Звенящая тишина в одно мгновение устанавливалась в момент каждой подачи, и зал вновь взрывался, когда наш теннисист победой заканчивал розыгрыш.