11 Апреля 2017 15:15

Мужская сборная Беларуси по теннису узнала соперника по раунду плей-офф за право попасть в мировую группу Кубка Дэвиса. По итогам жеребьевки, которая прошла сегодня в Лондоне, наши парни сразятся с командой Швейцарии. У соперника сразу два игрока в топ-5 мирового рейтинга: Роджер Федерер и Стэн Вавринка. Они, правда, не всегда приезжают на матчи Кубка Дэвиса. На прошлой неделе в Минске белорусы одолели австрийцев, 3:1. Сейчас придется играть на выезде. Встреча пройдет 15-17 сентября в Швейцарии. Победитель в следующем году сыграет в мировой группе.