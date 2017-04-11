Спорт
11 Апреля 2017 15:15
Мужская сборная Беларуси по теннису узнала соперника по раунду плей-офф
Мужская сборная Беларуси по теннису узнала соперника по раунду плей-офф за право попасть в мировую группу Кубка Дэвиса. По итогам жеребьевки, которая прошла сегодня в Лондоне, наши парни сразятся с командой Швейцарии. У соперника сразу два игрока в топ-5 мирового рейтинга: Роджер Федерер и Стэн Вавринка. Они, правда, не всегда приезжают на матчи Кубка Дэвиса. На прошлой неделе в Минске белорусы одолели австрийцев, 3:1. Сейчас придется играть на выезде. Встреча пройдет 15-17 сентября в Швейцарии. Победитель в следующем году сыграет в мировой группе.
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