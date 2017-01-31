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Мужская сборная Беларуси по теннису способна вернуться в мировую группу Кубка Дэвиса
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31 Января 2017 19:14

Мужская сборная Беларуси по теннису способна вернуться в мировую группу Кубка Дэвиса

 Об этом сегодня на пресс-конференции перед матчем первого круга первой евро-африканской зоны с Румынией заявил капитан нашей команды Владимир Волчков. Ранее соперники встречались только один раз. В 2005 году белорусы уступили. Напомним, в прошлом году наши теннисисты одержали три победы: над Египтом, Латвией и Данией.

Матчевая встреча Беларусь - Румыния пройдет с 3 по 5 февраля на втором крытом корте столичного Дворца тенниса. Вход свободный.

 

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