Спорт
3 Февраля 2017 07:00
Мужская сборная Беларуси по теннису начинает матч Кубка Дэвиса
Борьба за выход в мировую элиту! Мужская сборная Беларуси по теннису сегодня начинает матч первого круга первой евроафриканской группы Кубка Дэвиса против команды Румынии. Напомним, во второй по значимости дивизион белорусы вернулись в сентябре прошлого года впервые за 6 лет.
Итак, в 11 часов в столичном Дворце тенниса матч стартует встречей Илья Ивашко - Андриан Унгур. Вслед за ними на корт выйдут Егор Герасимов и Мариус Копил. Прямая трансляция дуэли Беларусь - Румыния - на телеканале "Беларусь 5".
Другие новости
02.02.2017 21:32 / Спорт В Беларусь приходит большой теннис
02.02.2017 19:23 / Спорт Женская сборная Беларуси по теннису провела первую тренировку на корте "Чижовка-Арены"
02.02.2017 19:21 / Спорт Алина Талай на первом старте в сезоне завоевала серебро
02.02.2017 18:08 / Спорт Идет подготовка к этапу Кубка мира по шорт-треку
02.02.2017 15:18 / Спорт Назван предварительный список сборной Беларуси на чемпионат мира в Хохфильцене
02.02.2017 15:16 / Спорт Юрий Лядов возвращается в сборную Беларуси по биатлону
02.02.2017 15:14 / Спорт Илья Ивашко и Адриан Унгур откроют матч Кубка Дэвиса между теннисистами Беларуси и Румынии
01.02.2017 19:18 / Спорт Сборная Беларуси по хоккею с мячом проиграла сборной США 5:14
01.02.2017 15:09 / Спорт Марина Зуева берет золото в конькобежном спорте на зимней универсиаде в Казахстане
01.02.2017 12:18 / Спорт "Ливерпуль" и "Челси" сыграли вничью
01.02.2017 12:16 / Спорт Артем Челядинский подписал контракт с "Крумкачамi"
01.02.2017 12:14 / Спорт Матч "Автомобилист" - "Динамо-Минск" сегодня в 17:00 на "Беларусь 5"
31.01.2017 21:12 / Спорт Имена победителей конкурса "Триумф. Героям спорта" станут известны 25 февраля
31.01.2017 19:14 / Спорт Мужская сборная Беларуси по теннису способна вернуться в мировую группу Кубка Дэвиса
31.01.2017 15:26 / Спорт В конце февраля столица примет международный турнир по керлингу
31.01.2017 15:17 / Спорт В Екатеринбурге начат отсчет времени до чемпионата мира 2018 года
31.01.2017 15:15 / Спорт Матч лидеров хоккейного чемпионата на "Чижовка-Арене"
31.01.2017 12:12 / Спорт Минское "Динамо" справилось с финским "Йокеритом", 3:0