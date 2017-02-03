Мужская сборная Беларуси по теннису начинает матч Кубка Дэвиса

3 Февраля 2017 07:00

Борьба за выход в мировую элиту! Мужская сборная Беларуси по теннису сегодня начинает матч первого круга первой евроафриканской группы Кубка Дэвиса против команды Румынии. Напомним, во второй по значимости дивизион белорусы вернулись в сентябре прошлого года впервые за 6 лет.

Итак, в 11 часов в столичном Дворце тенниса матч стартует встречей Илья Ивашко - Андриан Унгур. Вслед за ними на корт выйдут Егор Герасимов и Мариус Копил. Прямая трансляция дуэли Беларусь - Румыния - на телеканале "Беларусь 5".