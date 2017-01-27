Мужская сборная Беларуси по теннису начала подготовку к матчу Кубка Дэвиса

27 Января 2017 15:17

Мужская сборная Беларуси по теннису начала подготовку к матчу первого раунда первой Евро-Африканской группы Кубка Дэвиса, в котором нашими соперниками станут румыны. Пока на кортах Дворца тенниса готовятся Максим Мирный и Ярослав Шило, Егор Герасимов и Илья Ивашко присоединятся к команде позже.

Матч Беларусь - Румыния пройдет во Дворце тенниса с 3 по 5 февраля.