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Мужская сборная Беларуси по теннису начала подготовку к Кубку Дэвиса
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4 Апреля 2017 19:31

Мужская сборная Беларуси по теннису начала подготовку к Кубку Дэвиса

Мужская сборная Беларуси по теннису начала подготовку к матчу второго раунда первой Евро-африканской зоны Кубка Дэвиса. Накануне в Минск прилетели и австрийцы. Как и ожидалось, без своего лидера - 9-й ракетки мира Доминика Тима. Спортсмен изначально дал согласие играть за сборную, однако посоветовавшись с тренером предпочел остаться и готовиться к грунтовому турниру.

На заметку, нынешний первый номер австрийской сборной и 109-ая ракетка мира Геральд Мельцер на прошлой неделе во Франции был повержен нашим Егором Герасимовым.

  

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