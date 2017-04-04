Мужская сборная Беларуси по теннису начала подготовку к Кубку Дэвиса

4 Апреля 2017 19:31

Мужская сборная Беларуси по теннису начала подготовку к матчу второго раунда первой Евро-африканской зоны Кубка Дэвиса. Накануне в Минск прилетели и австрийцы. Как и ожидалось, без своего лидера - 9-й ракетки мира Доминика Тима. Спортсмен изначально дал согласие играть за сборную, однако посоветовавшись с тренером предпочел остаться и готовиться к грунтовому турниру.

На заметку, нынешний первый номер австрийской сборной и 109-ая ракетка мира Геральд Мельцер на прошлой неделе во Франции был повержен нашим Егором Герасимовым.