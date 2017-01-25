Спорт
25 Января 2017 15:27
Мужская сборная Беларуси по настольному теннису занимает второе место в отборочной группе
Мужская сборная Беларуси по настольному теннису занимает второе место в отборочной группе и право сыграть на чемпионате Европы оспорит в стыковом матче. Накануне наши мастера малой ракетки уступили хорватам 0:3. Восьмая ракетка мира Владимир Самсонов проиграл 117-му номеру рейтинга 21-летнему Томиславу Пуцару 1:3.
Женская сборная Беларуси на выезде уступила россиянкам 1:3. 7 марта девушки в Минске сыграют с Болгарией, но при любом исходе будут вторыми в группе.
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