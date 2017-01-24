25 Января 2017 12:21

Мужская сборная Беларуси по настольному теннису уступила Хорватии в заключительном матче группового раунда квалификации командного чемпионата Европы 0:3. Белорусы заняли второе место в группе и поборются за выход в финальную часть континентального первенства в стыковом поединке. Соперник определится после завершения квалификационного этапа 7 марта.