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Мужская сборная Беларуси по настольному теннису уступила Хорватии
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25 Января 2017 12:21

Мужская сборная Беларуси по настольному теннису уступила Хорватии

Мужская сборная Беларуси по настольному теннису уступила Хорватии в заключительном матче группового раунда квалификации командного чемпионата Европы 0:3. Белорусы заняли второе место в группе и поборются за выход в финальную часть континентального первенства в стыковом поединке. Соперник определится после завершения квалификационного этапа 7 марта.

  

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