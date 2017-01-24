Спорт
25 Января 2017 12:21
Мужская сборная Беларуси по настольному теннису уступила Хорватии
Мужская сборная Беларуси по настольному теннису уступила Хорватии в заключительном матче группового раунда квалификации командного чемпионата Европы 0:3. Белорусы заняли второе место в группе и поборются за выход в финальную часть континентального первенства в стыковом поединке. Соперник определится после завершения квалификационного этапа 7 марта.
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