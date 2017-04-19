Мужская сборная Беларуси по настольному теннису пробилась в чемпионский дивизион командного первенства Европы

19 Апреля 2017 12:12

В домашнем матче белорусы уступили венграм 2:3, но шагнули в финальный раунд турнира за счет виктории 3:1 в гостях. Владимир Самсонов свою встречу в Минске выиграл, Павел Платонов в одной был сильнее оппонента, в другой уступил, по поражению у Александра Ханина и Глеба Шамрука. Чемпионат Европы пройдет в сентябре в Люксембурге.