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Мужская сборная Беларуси по настольному теннису пробилась в чемпионский дивизион командного первенства Европы
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19 Апреля 2017 12:12

Мужская сборная Беларуси по настольному теннису пробилась в чемпионский дивизион командного первенства Европы

В домашнем матче белорусы уступили венграм 2:3, но шагнули в финальный раунд турнира за счет виктории 3:1 в гостях. Владимир Самсонов свою встречу в Минске выиграл, Павел Платонов в одной был сильнее оппонента, в другой уступил, по поражению у Александра Ханина и Глеба Шамрука. Чемпионат Европы пройдет в сентябре в Люксембурге.

  

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