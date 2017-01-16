Спорт
15 Января 2017 09:05
Мужская сборная Беларуси по гандболу проведет сегодня второй поединок предварительного раунда группы С
Мужская сборная Беларуси по гандболу проведет сегодня второй поединок - предварительного раунда группы С чемпионата мира. В соперниках нашей команды гандболисты из Саудовской Аравии. Прямая трансляция матча Беларусь - Саудовская Аравия начнется в 22:40 на "Беларусь 5".
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