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Мужская сборная Беларуси по гандболу проведет сегодня второй поединок предварительного раунда группы С
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15 Января 2017 09:05

Мужская сборная Беларуси по гандболу проведет сегодня второй поединок предварительного раунда группы С

Мужская сборная Беларуси по гандболу  проведет сегодня второй поединок - предварительного раунда группы С чемпионата мира. В соперниках нашей команды  гандболисты из Саудовской Аравии.  Прямая трансляция матча Беларусь - Саудовская Аравия начнется в 22:40  на  "Беларусь 5".

 

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