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Мужская сборная Беларуси по гандболу готовится к чемпионату мира
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20 Декабря 2016 12:17

Мужская сборная Беларуси по гандболу готовится к чемпионату мира

Мужская сборная Беларуси по гандболу начала подготовку к январскому чемпионату мира. Команда тренируются в Раубичах. Сегодня в расположение команды прибудут Пуховский, Мацкевич, Баранов и Титов. Королек присоединится не раньше четверга, в среду у него игра за Сан-Рафаэль. Дмитрий Никуленков уже точно не поможет сборной из-за серьезной травмы.

 

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