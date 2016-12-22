Мужская сборная Беларуси по гандболу готовится к чемпионату мира

20 Декабря 2016 12:17

Мужская сборная Беларуси по гандболу начала подготовку к январскому чемпионату мира. Команда тренируются в Раубичах. Сегодня в расположение команды прибудут Пуховский, Мацкевич, Баранов и Титов. Королек присоединится не раньше четверга, в среду у него игра за Сан-Рафаэль. Дмитрий Никуленков уже точно не поможет сборной из-за серьезной травмы.