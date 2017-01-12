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Мужская сборная Беларуси по биатлону показывает 16-й результат в эстафете на старте 5-го этапа Кубка мира
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11 Января 2017 19:19

Мужская сборная Беларуси по биатлону показывает 16-й результат в эстафете на старте 5-го этапа Кубка мира

В немецком Рупольдинге белорусы хорошо начали. Сергей Бочарников и Максим Воробей держались в десятке лучших, Роман Елетнов ко второму огневому рубежу подходил 7-м, но три штрафных круга отбросили белорусов на 16-е место. Владимир Чепелин улучшить позиции, несмотря на точную стрельбу, не смог. Победу одержали норвежцы, второе место у россиян, бронза у команды Германии.
  

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