Мужская сборная Беларуси по биатлону показывает 16-й результат в эстафете на старте 5-го этапа Кубка мира

11 Января 2017 19:19

В немецком Рупольдинге белорусы хорошо начали. Сергей Бочарников и Максим Воробей держались в десятке лучших, Роман Елетнов ко второму огневому рубежу подходил 7-м, но три штрафных круга отбросили белорусов на 16-е место. Владимир Чепелин улучшить позиции, несмотря на точную стрельбу, не смог. Победу одержали норвежцы, второе место у россиян, бронза у команды Германии.