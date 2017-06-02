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Мужская сборная Беларуси по баскетболу уступает в первом матче на турнире в Белостоке
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3 Июня 2017 15:19

Мужская сборная Беларуси по баскетболу уступает в первом матче на турнире в Белостоке

Белорусы не справились с командой, составленной из выпускников американских университетов, которые собираются заключить контракты с европейскими клубами - 76:95. Сегодня и завтра Беларусь проведет еще два матча с аналогично составленными американскими дружинами.

 

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