Мужская сборная Беларуси по баскетболу уступает в первом матче на турнире в Белостоке

3 Июня 2017 15:19

Белорусы не справились с командой, составленной из выпускников американских университетов, которые собираются заключить контракты с европейскими клубами - 76:95. Сегодня и завтра Беларусь проведет еще два матча с аналогично составленными американскими дружинами.