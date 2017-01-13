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Мужская сборная по гандболу стартует на чемпионате мира. Поединок с командой Чили смотрите в 15:55
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13 Января 2017 07:19

Мужская сборная по гандболу стартует на чемпионате мира. Поединок с командой Чили смотрите в 15:55

Два года назад на планетарном форуме в Катаре эти команды уже встречались, тогда победу с разницей в 10 мячей одержали белорусы. Однако на площадку во французском Руане выйдут обновленные сборные. Отметим, текущий чемпионат мира станет первым для Беларуси топ-турниром за последние 5 лет, в котором не примет участие лучший гандболист страны - Сергей Рутенко. Накануне экс-капитан нацкоманды объявил о завершении спортивной карьеры. 

Прямую трансляцию матча Беларусь - Чили в 15:55 начнет телеканал "Беларусь 5". Помимо этих сборных, в предварительном раунде в группе С играют хорваты, немцы, венгры и гандболисты из Саудовской Аравии.

  

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