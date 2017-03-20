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Московский ЦСКА под руководством Виктора Гончаренко пока не терпит поражений
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20 Марта 2017 12:23

Московский ЦСКА под руководством Виктора Гончаренко пока не терпит поражений

В гостях армейцы побеждают грозненский "Терек", который располагается высоко в турнирной таблице чемпионата России. Единственный и победный гол на счету Алексея Ионова. Лидирует "Спартак", у которого 45 баллов. У "Зенита" и ЦСКА по 39.

  

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