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Молодежная женская сборная Беларуси по баскетболу уступила Аргентине
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25 Мая 2017 19:18

Молодежная женская сборная Беларуси по баскетболу уступила Аргентине

Молодежная женская сборная Беларуси по баскетболу уступила Аргентине - 56:74 на турнире памяти Семена Халипского, который сегодня завершается в минском Дворце спорта. В эти минуты национальная команда встречается с Великобританией. Прямую трансляцию матча ведет телеканал "Беларусь 5". Напомним, турнир является этапом подготовки сборной Беларуси к чемпионату Европы, который пройдет в июне.

  

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