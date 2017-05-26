25 Мая 2017 19:18

Молодежная женская сборная Беларуси по баскетболу уступила Аргентине - 56:74 на турнире памяти Семена Халипского, который сегодня завершается в минском Дворце спорта. В эти минуты национальная команда встречается с Великобританией. Прямую трансляцию матча ведет телеканал "Беларусь 5". Напомним, турнир является этапом подготовки сборной Беларуси к чемпионату Европы, который пройдет в июне.