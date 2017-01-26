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Молодежная сборная Беларуси узнала соперников по квалификации к Евро-2019
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26 Января 2017 19:23

Молодежная сборная Беларуси узнала соперников по квалификации к Евро-2019

Чехия, Хорватия, Греция, Молдова и Сан-Марино. Молодежная сборная Беларуси узнала соперников по квалификации к Евро-2019. Прямые путевки в финальную часть получат победители всех девяти групп. Четыре лучшие команды из занявших вторые места разыграют две путевки в стыковых матчах.

  

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