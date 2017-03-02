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МОК лишил украинку Викторию Терещук бронзовой медали Игр в Пекине в 2008-ом
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2 Марта 2017 19:10

МОК лишил украинку Викторию Терещук бронзовой медали Игр в Пекине в 2008-ом

Международный олимпийский комитет лишил украинку Викторию Терещук бронзовой медали Игр в Пекине 2008 года. Тогда в современном пятиборье 4-й стала белоруска Анастасия Прокопенко. В пробе Терещук обнаружен туринабол. У спортсменки есть 21 день на то, чтобы подать апелляцию. При лучшем стечении обстоятельств для Беларуси Прокопенко станет третьей, а медаль получит лишь в том случае, если проходила тест на допинг в Пекине. 

  

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