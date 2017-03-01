Спорт
1 Марта 2017 21:16
Минское "Динамо" завершает борьбу в Кубке Гагарина
Несколько минут назад закончился матч против "Локомотива" из Ярославля. К сожалению, счет 1:4, "зубры" уступили. Подробности игры в "Дне спорта" с Александром Ярмошем.
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