Минское "Динамо" уступает "Амуру" со счетом 0:1

12 Января 2017 19:17

Главный тренер команды Крейг Вудкрофт отмечает, что "зубры" в этой игре не были готовы работать по плану, а соперник продемонстрировал большую работоспособность. Дальневосточный выезд "Динамо" продолжается - в субботу игра против китайского "Кунь Луня".