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Минское "Динамо" уступает "Амуру" со счетом 0:1
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12 Января 2017 19:17

Минское "Динамо" уступает "Амуру" со счетом 0:1

Главный тренер команды Крейг Вудкрофт отмечает, что "зубры" в этой игре не были готовы работать по плану, а соперник продемонстрировал большую работоспособность. Дальневосточный выезд "Динамо" продолжается - в субботу игра против китайского "Кунь Луня".

  

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