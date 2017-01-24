Спорт
24 Января 2017 19:15
Минское "Динамо" сыграет сегодня против екатеринбургского "Автомобилиста"
В состав на матч против "Автомобилиста" возвращаются Никита Комаров и Александр Кулаков, заявил сегодня Крэйг Вудкрофт на утренней раскатке команды. "Динамо" проведет поединок против клуба из Екатеринбурга на "Минск-Арене". Начало в 19:30. Прямая трансляция встречи вас будет ждать на "Беларусь 5".
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