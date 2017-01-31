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Минское "Динамо" справилось с финским "Йокеритом", 3:0
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31 Января 2017 12:12

Минское "Динамо" справилось с финским "Йокеритом", 3:0

Победа, которая приблизила плей-офф. Минскому "Динамо" достаточно одержать две победы в семи играх для выхода в нокаут-раунд КХЛ. Накануне "зубры" справились с финским "Йокеритом", 3:0. Все шайбы были заброшены в неравных составах. Петерссон отличился в большинстве, Клинкхаммер и Граньяни - в меньшинстве.

Завтра "Динамо" сыграет в Екатеринбурге против "Автомобилиста".

  

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