Спорт
28 Декабря 2016 19:21
Минское "Динамо" против швейцарского "Давоса" - в 22:10 на "Беларусь 5"
Полуфинал в случае победы. Минское "Динамо" может обеспечить себе попадание в четверку сильнейших на Кубке Шпенглера. Для этого нужно сегодня обыграть хозяев - швейцарский "Давос". Прямая трансляция матча в 22:10 на "Беларусь 5".
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