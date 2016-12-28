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Минское "Динамо" против швейцарского "Давоса" - в 22:10 на "Беларусь 5"
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28 Декабря 2016 19:21

Минское "Динамо" против швейцарского "Давоса" - в 22:10 на "Беларусь 5"

Полуфинал в случае победы. Минское "Динамо" может обеспечить себе попадание в четверку сильнейших на Кубке Шпенглера. Для этого нужно сегодня обыграть хозяев - швейцарский "Давос". Прямая трансляция матча в 22:10 на "Беларусь 5". 

 

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