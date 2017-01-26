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Минское "Динамо" одолело "Югру"
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27 Января 2017 12:16

Минское "Динамо" одолело "Югру"

Победа над аутсайдером Востока. Дубль Эллисона приносит минскому "Динамо" викторию в матче регулярного сезона КХЛ против "Югры". Еще по шайбе за "зубров"оформили Граборенко и Готовец - 4:1. Белорусы сохраняют шестое место на Западе за 9 туров до финиша регулярки, в активе 87 очков. Следующий матч "Динамо" проведет уже завтра. На "Минск-Арене" "зубры" примут "Барыс" белорусского специалиста Эдуарда Занковца, начало в 17 часов.

 

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