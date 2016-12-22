Минское "Динамо" обыгрывает "Сибирь"- 3:1

21 Декабря 2016 19:08

Минское "Динамо" обыгрывает "Сибирь" белорусского тренера Андрея Скабелки 3:1 и продлевает победную серию в чемпионате КХЛ до четырех матчей. Все шайбы "зубры" забросили в середине второго периода. Павлович, Степанов и Коробов отличились. В пятницу "Динамо" в Омске сыграет с "Авангардом".