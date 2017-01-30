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Минское “Динамо” начинает заключительную выездную серию в регулярном чемпионате КХЛ
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30 Января 2017 19:23

Минское “Динамо” начинает заключительную выездную серию в регулярном чемпионате КХЛ

“Зубры” сегодня проведут матч в Финляндии против “Йокерита”. В турнирной таблице минчане шестые и опережают идущих восьмыми финнов на 8 очков. Обе команды пока не обеспечили себе место в плей-офф. Прямая трансляция встречи на “Беларусь 5” в 19:30.

  

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