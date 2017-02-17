Минское "Динамо" начинает плей-офф Кубка Гагарина с "Локомотива"

21 Февраля 2017 12:17

Минское "Динамо" начнет сегодня борьбу против "Локомотива" в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина. В выездной состав тренерский штаб включил 28 хоккеистов. Команда прилетела в Ярославль еще вчера. Там "зубрам" будет обеспечена серьезная поддержка: на первый матч отправилось два автобуса болельщиков. В КХЛ по очным встречам у "Динамо" и "Локомотива" паритет. Минчане дома победили 2:0, на выезде проиграли "Локомотиву" 3:6. Прямая трансляция матча на "Беларусь 5" начнется в 18:50.