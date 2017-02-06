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Минское "Динамо" досрочно выходит в плей-офф КХЛ
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6 Февраля 2017 07:04

Минское "Динамо" досрочно выходит в плей-офф КХЛ

Решающей стала победа "зубров" в заключительном матче выездной серии над "Югрой". Основное время завершилось с ничейным счетом 2:2. В овертайме заброшенных шайб болельщики не увидели. А вот в послематчевой серии решающий булит забросил Александр Матерухин. В плей-офф минское "Динамо" пробивается в четвертый раз в истории. Соперник нашей команды определится по итогам регулярного чемпионата. Сегодня стартуют продажи билетов на поединки нокаут-раунда.

  

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