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Минский стадион РЦОП по легкой атлетике принимает Кубок Европы в беге на 10 000 метров
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10 Июня 2017 09:11

Минский стадион РЦОП по легкой атлетике принимает Кубок Европы в беге на 10 000 метров

Покорить десятку. Минский стадион РЦОП по легкой атлетике сегодня принимает Кубок Европы в беге на 10 000 метров. Это соревнование, которое не входит в программу командного чемпионата Старого Света, при этом является стайерской классикой. Бороться за награды Кубка Европы будут около 80 спортсменов из 19 стран. Белорусы свои ожидания особенно связывают с женской командой, в составе которой выступит Ольга Мазуренок.

Соревнования начнутся в 4 часа дня. Прямую трансляцию будет вести телеканал "Беларусь 5". Для болельщиков подготовлена праздничная программа, она начинается в 12:30.

  

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