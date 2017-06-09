Минский стадион РЦОП по легкой атлетике принимает Кубок Европы в беге на 10 000 метров

10 Июня 2017 09:11

Покорить десятку. Минский стадион РЦОП по легкой атлетике сегодня принимает Кубок Европы в беге на 10 000 метров. Это соревнование, которое не входит в программу командного чемпионата Старого Света, при этом является стайерской классикой. Бороться за награды Кубка Европы будут около 80 спортсменов из 19 стран. Белорусы свои ожидания особенно связывают с женской командой, в составе которой выступит Ольга Мазуренок.

Соревнования начнутся в 4 часа дня. Прямую трансляцию будет вести телеканал "Беларусь 5". Для болельщиков подготовлена праздничная программа, она начинается в 12:30.