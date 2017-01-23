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Минский "Дорожник" в седьмой раз побеждает в Кубке Беларуси по мини-футболу
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23 Января 2017 15:16

Минский "Дорожник" в седьмой раз побеждает в Кубке Беларуси по мини-футболу

В финале на площадке гомельского спорткомплекса "Локомотив" команда Валерия Досько обыграла "Лидсельмаш", 5:4. На выходных финалисты Кубка сыграют в чемпионате. Поединок 16-го тура пройдет в Лиде. 

  

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