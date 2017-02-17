Минские "Цмокі" уступили "Астане

20 Февраля 2017 12:15

Минские "Цмокі" дома уступили "Астане" в матче регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ - 70:80. Гости до визита в Минск проиграли семь встреч из восьми. "Драконы" на 11-ом месте турнирной таблицы банковского турнира. В следующем матче "Цмоки" 27 февраля сыграют также дома против рижского ВЭФа.