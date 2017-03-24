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Минская "Юность" проведет второй матч на домашнем льду "Чижовка-Арены"
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26 Марта 2017 15:10

Минская "Юность" проведет второй матч на домашнем льду "Чижовка-Арены"

Самое время отыграться. Минская "Юность" проведет второй матч на домашнем льду "Чижовка-Арены" спустя сутки после старта в полуфинале плей-офф Экстралиги. Этот старт получился неудачным — поражение от "Немана" 0:2. Начало второй встречи в 19:20 на "Беларусь 5". 

  

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