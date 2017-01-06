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Минская "Столица" обыграла "Лидсельмаш" - 3:2
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3 Января 2017 19:15

Минская "Столица" обыграла "Лидсельмаш" - 3:2

В первых матчах четвертьфинальной стадии Кубка Беларуси по мини-футболу действующие обладатели Кубка страны  - спортсмены минской "Столицы" - обыграли чемпиона Беларуси "Лидсельмаш" - 3:2. "Витэн" переиграл "Охрану-Динамо" - 2:0. Гомельский ВРЗ разошелся миром  со столичным "Дорожником" - 1:1. Ничья в матче "Борисов-900" - "Динамо-БНТУ" - 5:5. Ответные поединки пройдут в воскресенье, 8 января.  

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