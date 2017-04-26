Минская область развивает спортивную инфраструктуру

26 Апреля 2017 15:31

Уже в этом году, как планируется, завершится строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Воложине. Новые места для занятий спортом появляются и для детей. В Любанском районе по инициативе бизнесменов - выпускников местной школы оборудовали зал для занятий борьбой, а для школьников приобрели форму и инвентарь.

Татьяна Каравацкая, начальник отдела образования, спорта и туризма Любанского райисполкома: "Следующим этапом будет открытие такого же зала в третьей городской школе. Также мы согласовали, что Юрий Брагинец будет нам финансировать и тренажеры в детско-юношеской спортивной школе, и подобные залы борцовские по трем школам в сельских населенных пунктах".

Еще одна площадка, где все жители Любанского района могут отдыхать и заниматься спортом, - обновленный городской парк. На майские праздники в обновленном любанском городском парке пройдут первые массовые мероприятия.