"Минская лыжня". Быстрее всех оказалась команда службы безопасности Президента

25 Февраля 2017 21:36

Более 2 тысяч жителей Минска и гостей столицы сегодня стали участниками спортивного праздника "Минская лыжня". В этом году он проходил в Веснянке. Любители лыжного спорта не раз отмечали, что практически в центре города удалось построить качественную лыжероллерную трассу.

Первыми на старт эстафеты вышли команды облисполкомов и Мингорисполкома. Победу праздновал квартет из Витебской области. Лыжники Брестской области вторые. Тройку лидеров замкнула Минская область. Затем на трассу вышли представители силовых структур. Быстрее всех оказалась команда службы безопасности Президента. Вторыми финишировали сотрудники МЧС. Бронза у представителей Генпрокуратуры. А уже после полудня наступило время массовых гонок, в которых приняли участие все желающие.

На финише каждого спортсмена ожидала памятная медаль. Болельщикам также не пришлось скучать. Была подготовлена большая развлекательная программа. Как итог - зимний праздник стал по-настоящему теплым.