Спорт
25 Февраля 2017 12:04
"Минская лыжня - 2017" стартовала на лыжероллерной трассе в Веснянке
Неустойчивая погода не помешала и традиционной "Минской лыжне". Она стартовала на столичной лыжероллерной трассе в Веснянке. В соревнованиях принимают участие около двух тысяч человек. Отметим, сначала в эстафетах выступают команды различных госучреждений. А затем масс-старт, на который могли заявиться все желающие.
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