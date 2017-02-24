"Минская лыжня - 2017" стартовала на лыжероллерной трассе в Веснянке

25 Февраля 2017 12:04

Неустойчивая погода не помешала и традиционной "Минской лыжне". Она стартовала на столичной лыжероллерной трассе в Веснянке. В соревнованиях принимают участие около двух тысяч человек. Отметим, сначала в эстафетах выступают команды различных госучреждений. А затем масс-старт, на который могли заявиться все желающие.