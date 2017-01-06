Спорт
3 Января 2017 21:03
Минск в очередной раз принимает большой хоккей
Первые дни нового года в Беларуси по традиции ознаменованы символичным и ожидаемым событием – Международным Рождественским турниром среди любителей хоккея на приз Президента Беларуси. Минск в очередной раз принимает большой хоккей, можно сказать чемпионат, правда, неофициальный. Но от того не менее зрелищный. Открытие состоится 4 января. На церемонии по традиции будет присутствовать Глава государства. Кстати, команде Президента на турнире нет равных. Белорусы девять раз были триумфаторами чемпионата. Следом идут россияне. Ну, а как будет на этот раз, покажет время и, конечно же, ледовые поединки - первые начнутся уже завтра. Но главное все же - особая атмосфера праздника, которая объединяет всех: и участников (среди которых, кстати, немало настоящих звезд хоккея), и болельщиков. Кто и на каких аренах выступит в этом году? Подробности у Елены Горельчик.
Авиарейс Вена - Минск 3 января получился хоккейным на все сто. Самолет, приземлившись в Национальном аэропорту в 13:41, доставил в белорусскую столицу сразу три любительские сборные - Словакии, Швейцарии и команду Балкан. Многие встречались друг с другом раньше, остальные познакомились во время двухчасового перелета.
Сборная Балкан - дебютанты Рождественского турнира. Говорят, как получили приглашение, не сомневались ни секунды. Интернациональная бригада - это хоккеисты из Румынии, Сербии, Болгарии, Македонии, Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговины, один из вратарей из Турции. То есть сборная восьми стран.
Обладатель полного комплекта медалей чемпионатов мира словак Мартин Штрбак хорошо говорит по-русски и отлично знает Беларусь. В составе любительской сборной Словакии не раз приезжал на Рождественский турнир, а в прошлом году вместе с коллегами по команде примерил бронзовые медали турнира.
Швейцарская команда вместе с хозяевами, россиянами, финнами и немцами - одна из старожилов турнира. Но в этом году в Минск приехал обновленный состав.
Времени на раскачку у хоккеистов практически нет, сразу после прилета заселение в отель и вечерняя тренировка. Около часа на то, чтобы опробовать лед и ощутить размеры ледовой арены.
На "Чижовка-Арене" тем временем полным ходом идет генеральный прогон церемонии открытия. Непродолжительное шоу, в котором будет на что посмотреть.
Минск, 4 января 2005 года. Это день старта первого в истории Рождественского турнира. Нынешние состязания тринадцатые по счету.
За это время участниками неофициального чемпионата мира среди любителей (а это статус соревнований) стали хоккеисты из 16-ти стран.
Из-за океана к нам приезжали канадцы, третий раз в этом году борьбу за кубок поведет экзотическая для этого вида спорта команда из Объединенных Арабских Эмиратов. Рождественский турнир стал еще одной возможностью показать Беларусь всему миру.
В этом году жребий свел хозяев со сборными ОАЭ, Балкан и Швейцарии. Командам группы А предстоит провести свои матчи на большой арене в Чижовке.
Участниками главного матча под Рождество станут только победители квартетов, и в борьбе за право сыграть в финале отступать не будет никто. А значит болельщиков ждет красивый хоккей, ведь Рождественский турнир давно вышел за рамки обычного спортивного состязания, а стал по-настоящему семейным праздником.
Авиарейс Вена - Минск 3 января получился хоккейным на все сто. Самолет, приземлившись в Национальном аэропорту в 13:41, доставил в белорусскую столицу сразу три любительские сборные - Словакии, Швейцарии и команду Балкан. Многие встречались друг с другом раньше, остальные познакомились во время двухчасового перелета.
Сборная Балкан - дебютанты Рождественского турнира. Говорят, как получили приглашение, не сомневались ни секунды. Интернациональная бригада - это хоккеисты из Румынии, Сербии, Болгарии, Македонии, Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговины, один из вратарей из Турции. То есть сборная восьми стран.
Обладатель полного комплекта медалей чемпионатов мира словак Мартин Штрбак хорошо говорит по-русски и отлично знает Беларусь. В составе любительской сборной Словакии не раз приезжал на Рождественский турнир, а в прошлом году вместе с коллегами по команде примерил бронзовые медали турнира.
Швейцарская команда вместе с хозяевами, россиянами, финнами и немцами - одна из старожилов турнира. Но в этом году в Минск приехал обновленный состав.
Времени на раскачку у хоккеистов практически нет, сразу после прилета заселение в отель и вечерняя тренировка. Около часа на то, чтобы опробовать лед и ощутить размеры ледовой арены.
На "Чижовка-Арене" тем временем полным ходом идет генеральный прогон церемонии открытия. Непродолжительное шоу, в котором будет на что посмотреть.
Минск, 4 января 2005 года. Это день старта первого в истории Рождественского турнира. Нынешние состязания тринадцатые по счету.
За это время участниками неофициального чемпионата мира среди любителей (а это статус соревнований) стали хоккеисты из 16-ти стран.
Из-за океана к нам приезжали канадцы, третий раз в этом году борьбу за кубок поведет экзотическая для этого вида спорта команда из Объединенных Арабских Эмиратов. Рождественский турнир стал еще одной возможностью показать Беларусь всему миру.
В этом году жребий свел хозяев со сборными ОАЭ, Балкан и Швейцарии. Командам группы А предстоит провести свои матчи на большой арене в Чижовке.
Участниками главного матча под Рождество станут только победители квартетов, и в борьбе за право сыграть в финале отступать не будет никто. А значит болельщиков ждет красивый хоккей, ведь Рождественский турнир давно вышел за рамки обычного спортивного состязания, а стал по-настоящему семейным праздником.
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