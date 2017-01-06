Минск уже в 13-й раз принимает Рождественский турнир на приз Президента Беларуси

5 Января 2017 07:00

В эти дни Минск уже в 13-й раз принимает яркое международное хоккейное шоу - Рождественский турнир на приз Президента Беларуси, соревнования стартовали вчера.

В красочной церемонии открытия акцент был сделан на волшебные праздничные дни с их неповторимой атмосферой. В официальном открытии соревнований принял участие Президент Александр Лукашенко. Глава государства подчеркнул, что Рождественский турнир стал еще одной возможностью показать Беларусь всему миру.

Команда Президента Беларуси с уверенной победы стартовала на турнире по хоккею среди любителей. В своем первом матче против команды Объединенных Арабских Эмиратов хозяева льда в первом периоде забросили трижды, выиграли второй период 4:1, и уступили в третьем отрезке игры 0:2, в итоге отпраздновав викторию со счетом 7:3. Глава государства в свой актив записал один точный бросок и 3 голевые передачи. Следующим соперником белорусов станет команда Балкан.

В остальных вчерашних матчах: Словакия не оставила шансов команде России 12:0, финны сильней Германии 11:3, швейцарцы разгромили балканцев, в чьей команде выступают представители восьми независимых государств, 13:2.

Расписание второго дня турнира на ваших экранах. Все матчи проходят в спорткомплексе "Чижовка-Арена". Начало поединка между дружиной Президента Беларуси и командой Балкан в 19:00. Эту встречу в записи покажет телеканал "Беларусь 5", начало трансляции в 21:50.