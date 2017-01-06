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Минск принимает Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси
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4 Января 2017 07:06

Минск принимает Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси

Новогодние праздники в Минске невозможно представить без Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз  Президента Беларуси. Соревнования, которые пройдут уже в 13 раз, начинаются сегодня. Традиционно все поединки примет "Чижовка-Арена". Первый матч стартует в 12 часов, это встреча сборных Финляндии и Германии. О регламенте турнира и церемонии открытия - Кристина Камыш.

Одно из самых ярких и символичных событий в период новогодних праздников. Добрая  международная традиция  -   встреча любителей хоккея в Минске. Тринадцатый Рождественский турнир стартует уже сегодня.
  
Все команды прибыли в Минске. Вчера некоторые сборные провели первые тренировки.  В этом году на турнире выступят сборные из Германии, Объединенных Арабских Эмиратов, России, Словакии, Финляндии, Швейцарии, а также новичок Рождественского турнира -  команда Балкан.
  
Регламент соревнований не изменился. На предварительном этапе сборные разделены на две группы, после чего дружины, занявшие в своих квартетах вторые места, разыграют бронзовые медали.  Победители встретятся в финальном поединке.

В 12 часов начнется первый матч турнира. Организаторы соревнований также обещают красочную церемонию открытия. Церемония открытия турнира начнется в 17:30. Следом в 19:00 команда Беларуси сыграет с Объединенными Арабскими Эмиратами.

Все матчи будут проходить под сводами "Чижовка-Арены".  А поединки с участием нашей страны будет транслировать телеканал "Беларусь 5"

  

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