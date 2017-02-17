Мини-футбольные клубы "Столица" - "Аматар" (Брест) в 21:00 на "Беларусь 5"

17 Февраля 2017 19:08

Мини-футбольный клуб "Столица" в 19-м туре чемпионата Беларуси сыграет на выезде в Бресте с местным "Аматарам". Прямую трансляцию матча будет вести телеканал "Беларусь 5". Начало в 9 вечера. "Айтишники" борятся за первую строчку с ВРЗ. Брестчане в подвале турнирной таблицы.