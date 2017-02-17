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Мини-футбольные клубы "Столица" - "Аматар" (Брест) в 21:00 на "Беларусь 5"
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17 Февраля 2017 19:08

Мини-футбольные клубы "Столица" - "Аматар" (Брест) в 21:00 на "Беларусь 5"

Мини-футбольный клуб "Столица" в 19-м туре чемпионата Беларуси сыграет на выезде в Бресте с местным "Аматарам". Прямую трансляцию матча будет вести телеканал "Беларусь 5". Начало в 9 вечера. "Айтишники" борятся за первую строчку с ВРЗ. Брестчане в подвале турнирной таблицы.

  

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