"Минчанка" продолжает выступление в Еврокубках

9 Февраля 2017 12:07

"Минчанка" без шансов уступает клубу "Бусто-Арсицио" в первом матче 1/8 финала Кубка ЕКВ. На домашней площадке итальянки праздновали викторию в трех сетах 25:17, 25:16, 25:17. Отметим, что "Минчанка" - единственная белорусская команда, которая продолжает выступление в Еврокубках. Ответная игра пройдет 22 февраля в столичном Дворце спорта, начало в 18 часов.