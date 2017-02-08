Спорт
9 Февраля 2017 12:07
"Минчанка" продолжает выступление в Еврокубках
"Минчанка" без шансов уступает клубу "Бусто-Арсицио" в первом матче 1/8 финала Кубка ЕКВ. На домашней площадке итальянки праздновали викторию в трех сетах 25:17, 25:16, 25:17. Отметим, что "Минчанка" - единственная белорусская команда, которая продолжает выступление в Еврокубках. Ответная игра пройдет 22 февраля в столичном Дворце спорта, начало в 18 часов.
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