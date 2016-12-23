"Минчанка" - лидер сезона

25 Декабря 2016 15:26

Столичная "Минчанка" в женском волейбольном чемпионате все больше укрепляется в ранге лидера сезона. Могилевский "Коммунальник" крупно уступает "Минчанке" 0:3. Третий сет так и вовсе 9:25. Ближайший преследователь девушек из столицы - "Жемчужина Полесья" - с трудом побеждает "Коммунальника" гродненского 3:2. В эти минуты завершаются повторные матчи текущего тура.