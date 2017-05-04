4 Мая 2017 19:19

Давно не играет, но обещает вернуться. Форвард сборной Беларуси по хоккею и команды НХЛ "Нью-Йорк Айлендерс" Михаил Грабовский восстанавливается после сотрясения мозга в Минске и пользуется случаем, чтобы провести мастер-класс для хоккеистов школы "Юность-Минск", воспитанником которой сам является. Сколько Михаил Грабовский еще пробудет в Беларуси, о его планах на будущее - знает Андрей Козлов.

Автором вот этого хоккейного шедевра Михаил Грабовский стал на чемпионате мира в Минске в 2014 году. В то же время он был нашим единственным представителем в сильнейшей хоккейной лиге планеты, а многолетний контракт с перспективным клубом "Нью-Йор Айлендерс" лишь говорил о том, что в НХЛ Грабовский - настоящая звезда. Однако все перечеркнула обидная травма.

Местом для очередного восстановления был выбран Минск, где Грабовский, по нашей информации, до августа будет готовиться к тренировочному кэмпу в составе "Айлендерс".

Пока же усиленная работа не только на возобновление карьеры, но и практика в качестве детского наставника.

Михаил Грабовский, нападающий хоккейного клуба "Нью-Йорк Айлендерс": "На мой взгляд, в первую очередь настрой на тренировку. Как-то без улыбок все. Как-то так все зажато, может быть, потому что я пришел. Хотел бы, чтобы они больше получали удовольствие от того, чем они занимаются".

Несмотря на свой звездный статус, Михаил Грабовский всегда находит время поделиться опытом с юными хоккеистами, тем более родной школы "Юность-Минск". Но главный вопрос, который интересует всех болельщиков, когда мы увидим Михаила на льду в матчах Национальной хоккейной лиги.

От последствий травмы головы Грабовский восстанавливался очень долго, предпринимал несколько попыток вернуться на лед. Все они оказывались безуспешными. Наш форвард верит, что это лишь пока.

Михаил Грабовский, нападающий хоккейного клуба "Нью-Йорк Айлендерс": "Кэмп начинается в сентябре, поэтому до сентября еще много времени. Как чувствую? Нормально, лучше. Хотелось бы уже играть, но в первую очередь думаю о здоровье. Буду готов на 110 - буду играть, даже если на 100 процентов - не буду возвращаться".

Юрий Грабовский, отец Михаила Грабовского: "Как бы он поддерживает себя. Нужно возвращаться путем выхода, а не просто на диване спать. Но он себя еще покажет".

Сборная Беларуси вновь стартует на чемпионате мира, не имея в составе ни одного нхловца. Грабовскому 33. Возраст для сильнейшей лиги планеты отнюдь не критичный.