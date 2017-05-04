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Михаил Грабовский рассчитывает восстановиться к началу следующего сезона
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4 Мая 2017 15:16

Михаил Грабовский рассчитывает восстановиться к началу следующего сезона

Об этом нападающий хоккейной сборной Беларуси и клуба Нью-Йорк Айлендерс рассказал сегодня после мастер-класса юным игрокам "Юности". Из-за сотрясения мозга Грабовский не выступает с марта прошлого года, его контракт с островиянами истекает в 2018 году.

 

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