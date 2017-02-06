Международный турнир по сквошу провели в Минске

6 Февраля 2017 15:27

Впервые на белорусской площадке собрались любители и профессионалы из России, Украины, Литвы, Латвии и Сербии. В соревнованиях участвовали спортсмены всех профессиональных категорий, в том числе элитной - ПРО Gold - это преимущественно первые ракетки. Во время турнира все желающие могли пройти мастер-классы.

Сейчас в столице действуют две школы по сквошу. Скоро получить спортивное образование по этому виду спорта можно будет и в специальной академии. Она начнет работать уже на этой неделе.