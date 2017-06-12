Международные соревнования по воднолыжному спорту прошли в Новополоцке

Спорт
13 Июня 2017 07:24
Международные соревнования по воднолыжному спорту прошли в НовополоцкеЭто единственные состязания уровня Ranking list в нашей стране. В турнире памяти заслуженного тренера Николая Генова участвовали 55 спортсменов из пяти клубов Беларуси, Украины и России. За несколько дней лучшие воднолыжники представили свое мастерство в слаломе, прыжках с трамплина и фигурном катании.
Еще один международный турнир шагнул в историю воднолыжного спорта с яркими победами и достижениями молодого поколения белорусов.
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