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Международные гости дали высокую оценку молодежному чемпионату Европы по фехтованию в Минске
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25 Апреля 2017 21:31

Международные гости дали высокую оценку молодежному чемпионату Европы по фехтованию в Минске

Молодежный чемпионат Европы по фехтованию в Минске не только приносит Беларуси бронзовую медаль, но и показывает готовность нашей инфраструктуры к проведению соревнований более высокого статуса.

Такую оценку дали международные гости европейского чемпионата. Сам спортивный форум для нашей команды завершился с одной медалью в активе. Белорусские девушки в командной рапире вошли в ТОП-6 чемпионата.

Напомним, накануне в командном соревновании саблисток наши девушки поднялись на пьедестал, завоевав бронзу. Всего на чемпионате Европы в Минске выступили более 330-ти спортсменов из 32-ух стран.

  

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