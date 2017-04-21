Международные гости дали высокую оценку молодежному чемпионату Европы по фехтованию в Минске

25 Апреля 2017 21:31

Молодежный чемпионат Европы по фехтованию в Минске не только приносит Беларуси бронзовую медаль, но и показывает готовность нашей инфраструктуры к проведению соревнований более высокого статуса.

Такую оценку дали международные гости европейского чемпионата. Сам спортивный форум для нашей команды завершился с одной медалью в активе. Белорусские девушки в командной рапире вошли в ТОП-6 чемпионата.

Напомним, накануне в командном соревновании саблисток наши девушки поднялись на пьедестал, завоевав бронзу. Всего на чемпионате Европы в Минске выступили более 330-ти спортсменов из 32-ух стран.