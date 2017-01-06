Менее суток - до старта Рождественского турнира среди любителей хоккея на приз Президента

3 Января 2017 19:00

Первые дни нового года в Беларуси по традиции ознаменованы символичным и ожидаемым событием – Международным Рождественским турниром среди любителей хоккея на приз Президента. Лучшие команды съезжаются в столицу в 13-й раз. Все участники рождественского старта уже добрались до места проведения соревнований. Самым хоккейным оказался рейс из Вены. Борт привез сразу три сборные - Швейцарии, Словакии и дебютантов турнира - команду Балкан, в состав которой входят хоккеисты сразу 8 государств.

Соревнования начнутся уже завтра. Все матчи пройдут на "Чижовка-Арене". Команды группы А - это хозяева, а также сборная ОАЭ и Балкан - играют на большой площадке. Сборные квартета Б - это россияне, словаки, финны и немцы - на малой. Игры начнутся в 12:00. Матч с участием команды Президента - сразу после церемонии открытия, в 19:00.