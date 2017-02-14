Менее получаса остается до начала матча КХЛ между минским "Динамо" и "Ладой"

14 Февраля 2017 18:55

На тренерском мостике "зубров" в этом поединке будет Рон Паско. Главный тренер команды Крейг Вудкрофт простудился во время поездки с нацкомандой в Словакию. И не присутствовал на утренней тренировке "Динамо".