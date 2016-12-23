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Мелитина Станюта прощается с профессиональным спортом
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23 Декабря 2016 21:33

Мелитина Станюта прощается с профессиональным спортом

23-летняя гимнастка больше не будет выступать в профессиональных соревнованиях.

Это решение далось спортсменке нелегко. А завершила свой спортивный путь Мелитина там же, где его и начинала - на традиционном Международном турнире Baby Cup. Станюта выступила с показательным номером, а благодарные зрители искупали гимнастку в овациях.

Правда, совсем заканчивать с гимнастикой спортсменка не собирается и не исключает возможности появления в различных шоу.

23-летняя спортсменка за свою карьеру не единожды поднималась на пьедестал почета всевозможных международных соревнований, год назад Станюта выиграла Универсиаду. А вот олимпийский пьедестал белорусской грации так и не покорился. В Лондоне Мелитина заняла 12-е место, в Рио-де-Жанейро была пятой

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